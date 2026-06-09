В новому уряді Болгарії заявили про припинення військової допомоги Україні

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що країна більше не постачатиме військову допомогу Україні.

Як пише "Європейська правда", про це посадовець заявив на пресконференції у Софії, його цитує BTA.

Очільник Міноборони Болгарії заявив, що війна в Україні не може бути вирішена на полі бою, та закликав до переговорів щодо завершення бойових дій.

"Ми вже чітко заявили, що війна в Україні не буде вирішена на полі бою. Ми бачимо позиційну війну, і скільки б озброєння не накопичувалося, єдине, що з цього виходить, – це втрата людських життів. Час сісти за стіл переговорів, час шукати справедливий мир, який мають визначити обидві сторони", – заявив Стоянов.

Міністр наголосив, що роль Європейського Союзу у цьому процесі є надзвичайно важливою.

Він також заявив, що Болгарія не надаватиме озброєння українській армії.

"Україні потрібні люди, а не зброя. У неї достатньо зброї, тому ми не плануємо надавати українській армії додаткове озброєння", – сказав Стоянов.

З 2022 року Болгарія виділила Україні 13 пакетів військової допомоги, але зберегла їхню вартість та вміст у секреті.

Ця балканська країна є одним з найбільших виробників боєприпасів радянського зразка в ЄС, що було надзвичайно важливим для Києва на початку повномасштабної війни. Хоча уряд офіційно відмовився надавати пряму військову допомогу тоді, болгарські снаряди потрапляли до України через експорт до інших країн ЄС.

У березні 2026 року Болгарія приєдналася до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України.

У квітні на парламентських виборах в Болгарії перемогла партія "Прогресивна Болгарія" на чолі з проросійським експрезидентом Руменом Радевим. Політсила здобула переконливу більшість у 44,59% голосів.

Радев обіймав посаду президента Болгарії з 2017 по 2026 рік. Під час свого президентства він неодноразово висловлював проросійські заяви, зокрема називав окупований Крим російським. Його політсила "Прогресивна Болгарія" матиме одноосібну більшість у новообраному парламенті.

Минулого місяця Радев заявив, що Європейський Союз повинен взяти на себе провідну роль у переговорах з Росією, щоб покласти край її повномасштабному вторгненню в Україну.

Більше про переможця виборів у Болгарії читайте в матеріалі "ЄвроПравди" Хто такий Румен Радев. Розповідаємо про лідера Болгарії, що переміг на "російських" гаслах