Прем’єр Болгарії: не можемо надавати військову допомогу Україні, готові ремонтувати техніку

Прем’єр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна вичерпала можливості військової допомоги Україні, але могла б допомагати у ремонті техніки.

Про це він сказав після прибуття на саміт НАТО в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

"Ми вичерпали наші можливості надання військової підтримки, я маю на увазі зброю та боєприпаси з болгарських військових складів", – заявив Радев.

"Ми надали 13 пакетів і не маємо нічого, щоб поставити Україні. Те, що ми можемо – це технічна військова підтримка. Ми можемо забезпечити, щоб військове обладнання ремонтувалося у Болгарії. Це наша підтримка", – додав він.

Нещодавно міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов заявив, що країна більше не постачатиме військову допомогу Україні.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий після цього заявив, що Україна не отримує безплатної військової допомоги від Болгарії, а оборонна співпраця між державами відбувається на комерційній основі.