Болгария не будет участвовать в финансировании поставок оружия для Украины через фонд ЕС

Болгария не будет участвовать в финансировании закупок нового летального оружия для Украины через Европейский фонд мира (EPF).

Об этом сообщает Novinite со ссылкой на пресс-службу правительства Болгарии, пишет "Европейская правда".

Правительство Болгарии приняло решение о "конструктивном воздержании" на заседании в среду, подтвердив, что Болгария не будет участвовать в финансировании закупок нового летального оружия для Украины через инструмент EPF.

Вклад Болгарии в Европейский фонд мира на этот год составляет чуть более 9 млн евро, хотя конкретная сумма на закупку оружия для Украины не определялась. Ранее в этом году Болгария уже предоставила Украине через этот механизм помощь на сумму более 6 млн евро – после соответствующего решения правительства Росена Желязкова в феврале.

"Болгария будет финансировать для Украины только нелетальную помощь. Кроме того, она будет настаивать на том, чтобы болгарские средства направлялись в первую очередь в регионы, где проживает этническое болгарское население", – заявили в Совете министров Болгарии.

Правительство Румена Радева обосновало свое решение стратегическим интересом Болгарии в прекращении боевых действий вблизи ее границ, а также поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время София выступает против затяжного военного противостояния.

"Сосредоточение исключительно на нелетальной помощи является четким сигналом международному сообществу: Болгария поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, но отвергает логику бесконечного военного противостояния и ищет способы открыть дипломатические каналы для переговоров", – заявили в правительстве.

Это уже второй вид помощи, связанной с военной сферой, от которого Болгария отказалась после прихода к власти администрации партии "Прогрессивная Болгария". Ранее правительство приостановило передачу оружия из запасов болгарской армии.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил в июле, что его страна исчерпала возможности военной помощи Украине, но могла бы помогать в ремонте техники.