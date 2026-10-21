США запровадили санкції проти грецької юрфірми через підтримку судноплавства Ірану

У середу, 21 жовтня, Міністерство фінансів США ввело санкції проти Панами та грецької юридичної фірми "Карнакіс і Карнакіс", яка, за даними відомства, роками надавала підтримку іранському судноплавству.

Про це пише Reuters із посиланням на Міністерство фінансів, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Мережа з боротьби з фінансовими злочинами США (FINCEN) також видала адміністративну повістку для проведення розслідування щодо грецького банку у зв’язку з його можливими зв’язками з Іраном. Назву банку не вказують.

Окрім цього, FINCEN надіслала запити на надання інформації до шести інших європейських банків щодо їхніх відносин з іранськими фінансовими установами, на які накладено санкції США.

На початку жовтня Сполучені Штати попередили іноземні фінансові установи, які продовжують вести бізнес з Іраном або його фінансовим сектором, про те, що вони можуть бути піддані санкціям з боку Вашингтона без попереднього повідомлення.

1 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти мережі A7 – тіньової банківської мережі, пов’язаної з Росією, яку Іран використовує для ухилення від санкцій.

Наприкінці вересня США наклали санкції на 10 осіб та організацій, у тому числі на деяких, що базуються в Китаї, Гонконзі та Пакистані, за допомогу Міністерству оборони Ірану в закупівлі зброї та комплектуючих.