США без попереджень запроваджуватимуть санкції проти іноземних установ за зв’язки з Іраном

Сполучені Штати попередили іноземні фінансові установи, які продовжують вести бізнес з Іраном або його фінансовим сектором, про те, що вони можуть бути піддані санкціям з боку Вашингтона без попереднього повідомлення.

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства фінансів США, передає "Європейська правда".

Іран перебуває під жорсткими санкціями з боку США, але останніми тижнями Вашингтон попередив інші країни, що вони повинні ⁠розривати свої ділові зв’язки з Тегераном, інакше ключові компанії та організації ризикують бути відключеними від доларової фінансової системи.

У Мінфіні наголосили, що іноземні фінансові установи, які сприяють доступу Ірану до глобальної фінансової системи, зокрема шляхом надання послуг іранським банкам або їхнім дочірнім компаніям чи філіям у третіх країнах, можуть зазнати санкційних обмежень без попереднього повідомлення.

"Іноземні фінансові установи, які продовжують здійснювати операції з іранськими фінансовими установами, що перебувають під санкціями, можуть стати об’єктом санкцій у будь-який момент без попереднього повідомлення і повинні вжити негайних заходів для припинення такої діяльності та відносин", – йдеться у попередженні відомства.

Заборона відкриття або ведення кореспондентських або транзитних рахунків у США для іноземної фінансової установи входить до числа "суворих умов", про які попереджає Міністерство фінансів.

Нагадаємо, 1 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти мережі A7 – тіньової банківської мережі, пов’язаної з Росією, яку Іран використовує для ухилення від санкцій.

Наприкінці вересня США наклали санкції на 10 осіб та організацій, у тому числі на деяких, що базуються в Китаї, Гонконзі та Пакистані, за допомогу Міністерству оборони Ірану в закупівлі зброї та комплектуючих.

15 вересня Сполучені Штати оголосили санкції проти російського банку ВТБ за його допомогу Ірану в ухиленні від санкцій.