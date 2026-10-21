США ввели санкции против греческой юридической фирмы за поддержку судоходства Ирана

В среду, 21 октября, Министерство финансов США ввело санкции против Панамы и греческой юридической фирмы "Карнакис и Карнакис", которая, по данным ведомства, на протяжении многих лет оказывала поддержку иранскому судоходству.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство финансов, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FINCEN) также выдала административную повестку для проведения расследования в отношении греческого банка в связи с его возможными связями с Ираном. Название банка не указывается.

Кроме того, FINCEN направила запросы о предоставлении информации шести другим европейским банкам относительно их отношений с иранскими финансовыми учреждениями, на которые наложены санкции США.

В начале октября Соединенные Штаты предупредили иностранные финансовые учреждения, продолжающие вести бизнес с Ираном или его финансовым сектором, о том, что они могут подвергнуться санкциям со стороны Вашингтона без предварительного уведомления.

1 октября Министерство финансов США объявило о введении санкций против сети A7 – теневой банковской сети, связанной с Россией, которую Иран использует для обхода санкций.

В конце сентября США ввели санкции в отношении 10 лиц и организаций, в том числе некоторых, базирующихся в Китае, Гонконге и Пакистане, за помощь Министерству обороны Ирана в закупке оружия и комплектующих.