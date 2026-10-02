США запровадили санкції проти фінансової мережі, пов’язаної з Росією

Міністерство фінансів США у четвер оголосило про запровадження санкцій проти мережі A7 – тіньової банківської мережі, пов’язаної з Росією, яку Іран використовує для ухилення від санкцій.

Про це повідомили у Мінфіні США, пише "Європейська правда".

Санкції проти мережі A7 були запроваджені в рамках операції "Економічний вигнанець" – кампанії санкційного тиску США на Іран.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів наклало санкції на мережу та визначило її як на серйозну транснаціональну злочинну організацію.

Крім того, Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) при відомстві запропонувала правило, яке заборонятиме переказ коштів у рамках транзакцій, до яких залучені субагенти мережі A7.

"Міністерство фінансів ліквідує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим супротивникам обходити санкції, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність глобальної фінансової системи", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Мережа A7 була створена та підтримувалася особами, щодо яких США застосували санкції, з метою обходу санкційних обмежень. Вона розбудувала глобальну мережу субагентів – компаній, спеціально створених для маскування платежів, які пов’язані із підсанкційними секторами та особами, під виглядом звичайної комерційної діяльності.

Мережа A7 використовувалася Іраном, зокрема Корпусом вартових ісламської революції, а також Росією. Вона діяла як спеціально створений механізм ухилення від санкцій та відмивання грошей, пов’язаний із російськими незаконними фінансовими операціями.

Станом на січень 2026 року A7 заявляла, що обробляє понад 2 000 транзакцій на день із загальним обсягом понад 7,5 трлн рублів (91,5 млрд доларів) або приблизно 13 відсотків від обсягу зовнішньоторговельних операцій Росії у 2025 році.

Субагенти мережі A7 також надавали послуги кіберзлочинцям, зокрема тим, хто використовує програми-вимагачі та займається закупівлями товарів, що підпадають під обмеження. Також вони сприяли продажу іранської нафти та закупівлі зброї.

Як зазначили в Міністерстві фінансів, мережею A7 керує Ілан Шор – молдовський олігарх-утікач та ексглава забороненої проросійської партії "Шор".

Наприкінці вересня США наклали санкції на 10 осіб та організацій, у тому числі на деяких, що базуються в Китаї, Гонконзі та Пакистані, за допомогу Міністерству оборони Ірану в закупівлі зброї та комплектуючих.

15 вересня Сполучені Штати оголосили санкції проти російського банку ВТБ за його допомогу Ірану в ухиленні від санкцій.

Нагадаємо, Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та відновити переговори щодо ядерної програми через тиждень, якщо США знімуть морську блокаду, скасують санкції на продаж нафти та відновлять режим припинення вогню в усьому регіоні.