США запровадили санкції проти 10 осіб та організацій за закупівлю зброї для Ірану

США наклали санкції на 10 осіб та організацій, у тому числі на деяких, що базуються в Китаї, Гонконзі та Пакистані, за допомогу Міністерству оборони Ірану в закупівлі зброї та комплектуючих.

Про це повідомило у вівторок Міністерство фінансів США, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ці санкції є частиною більш широкої кампанії адміністрації Трампа, спрямованої на економічну ізоляцію Ірану та примушення його до переговорів щодо припинення війни між США та Іраном, яка розпочалася в лютому.

"У рамках операції Economic Outcast Міністерство фінансів продовжуватиме виявляти та блокувати тих, хто надає матеріальну, технологічну або фінансову підтримку, що дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

"Міністерство фінансів не буде терпіти жодної підтримки режиму та продовжуватиме виявляти, викривати й ізолювати тих, хто сприяє Ірану", – додав він.

Міністерство фінансів заявило, що санкції спрямовані на те, щоб послабити здатність Тегерана відновити свої програми озброєння, водночас збільшивши витрати для тих, хто підтримує його зусилля з закупівлі озброєння.

Президент США Дональд Трамп раніше заперечив інформацію ЗМІ про те, що він готовий послабити санкції проти Ірану та розблокувати заморожені іранські кошти в обмін на конкретні поступки Тегерана щодо його ядерної програми.

Нагадаємо, Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та відновити переговори щодо ядерної програми через тиждень, якщо США знімуть морську блокаду, скасують санкції на продаж нафти та відновлять режим припинення вогню в усьому регіоні.

Трамп раніше висловив упевненість, що його країна виграє конфлікт з Іраном "дуже скоро".