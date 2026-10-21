Віткофф анонсував тристоронні переговори на технічному рівні

Спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф за підсумками своїх зустрічей із президентом Володимиром Зеленським в Осло та очільником Кремля Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі заявив, що обговорення щодо завершення російсько-української війни будуть продовжені у форматі тристоронніх переговорів на технічному рівні.

Про це він написав у соцмережі Х у середу, 21 жовтня, передає "Європейська правда".

Віткофф заявив, що зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі, аби "розвинути успіхи, досягнуті в Осло разом із президентом Зеленським, обговорити рамки мирного врегулювання". Також він нагадав про звільнення американського громадянина Стівена Габбарда, який перебував під вартою в Росії.

Спецпосланник Трампа зазначив, що обговорення були "конструктивними".

"Ці обговорення були конструктивними і будуть продовжені у форматі тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною на технічному рівні", – повідомив Віткофф.

Він додав, що Трамп, "як і раніше, прагне до завершення цієї війни та досягнення всеосяжного, тривалого миру".

ЗМІ писали, що після переговорів в Осло та Санкт-Петербурзі, за словами американського посадовця, і українська, і російська сторона погодились на відновлення тристоронніх переговорів за участю США з метою завершення війни.

Як повідомлялось, спеціальний представник президента США Стів Віткофф під час зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі в середу щодо врегулювання війни в Україні назвав російського лідера "гуманістом".

Переговори в Росії розпочалися зі звільнення американського вчителя Стівена Габбарда, який перебував під вартою в РФ понад чотири роки. 74-річний вчитель на пенсії зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.

Президент США Дональд Трамп каже, що попросив Путіна звільнити американця – і РФ нічого не вимагала натомість.