Уиткофф провел переговоры с премьером Норвегии перед возвращением в США

После переговоров с Владимиром Путиным в России и перед возвращением в США специальный представитель президента Трампа Стив Уиткофф провел еще одну встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Уиткофф вернулся в Норвегию после переговоров с Путиным около 16:30 по местному времени. Перед возвращением в Вашингтон он проинформировал премьер-министра Стёре о том, как прошла встреча в Санкт-Петербурге. Напомним, что во вторник Уиткофф встречался в Осло со Стёре, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Встреча между послом США и премьер-министром Норвегии состоялась в самолете в аэропорту Осло "Гардермуэн", прежде чем Уиткофф отправился в Соединенные Штаты. NRK публикует фото, как Стёре сел в самолет в аэропорту, чтобы поговорить с Уиткоффом. Встреча длилась чуть больше часа.

После беседы с Уиткоффом Стёре высказал мнение, что "возможно, сейчас мы вступили в фазу, когда россияне также ищут возможности для дипломатии".

Стёре также подтвердил информацию о том, что существует договорённость о проведении новой трёхсторонней встречи между Россией, Соединёнными Штатами и Украиной на высоком уровне, вероятно, в середине ноября.

После встречи с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в среду помощник главы правительства РФ Юрий Ушаков сообщил российским журналистам, что Владимир Путин согласился провести трехсторонние переговоры в ноябре.

Как сообщалось, Уиткофф во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге в среду по поводу урегулирования войны в Украине назвал российского лидера "гуманистом".