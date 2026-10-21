Росія звільнила затриманого чотири роки тому американця Стівена Габбарда та нібито нічого не вимагала натомість від Сполучених Штатів, а зробила це з поваги до президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в акаунті Трампа в соцмережі Truth Social у середу, повідомляє "Європейська правда".

Як йдеться у пості, Трамп особисто звернувся з проханням про звільнення Габбарда час телефонної розмови з правителем РФ Владіміром Путіним.

"З поваги до президента Трампа, Сполучені Штати не були зобов’язані надавати нічого натомість – це безпрецедентна ситуація для Росії. Для звільнення не знадобився жоден "обмін". Це важливе повернення мало відбутися набагато раніше, за адміністрації Байдена, яка так і не досягла жодного прогресу в переговорах із Кремлем", – йдеться у повідомленні в акаунті Трампа.

Нагадаємо, 21 жовтня спецпосланець Трампа Стів Віткофф прибув у Санкт-Петербург на переговори з Путіним.

Переговори розпочалися зі звільнення Габбарда. 74-річний вчитель на пенсії зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.

Віткофф під час зустрічі з Путіним в середу назвав російського правителя "гуманістом".