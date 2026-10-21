Зеленский: Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, даты этой возможной встречи пока согласовываются.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд по итогам визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в РФ.

"Важно, что сегодня состоялась встреча Стива Уиткоффа с российской стороной. Мы получили обратную связь о том, что Россия, как мы поняли из брифинга, поддерживает трехстороннюю встречу на уровне наших команд. Американская сторона предлагает сделать это как можно скорее, мы поддерживаем это. Я не знаю, какими будут окончательные даты этой встречи. Повестка дня понятна: закончить войну, приблизить мир и подготовить, как я понимаю, все для встречи на уровне лидеров", – сказал украинский президент.

По словам Зеленского, Украина общалась с американскими партнерами по поводу этой встречи.

"Сделают это как можно раньше, в ноябре, я думаю, не позднее начала ноября. Посмотрим, не всё от нас зависит", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, Уиткофф по итогам своих встреч с Зеленским в Осло и главой Кремля Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что обсуждение вопросов завершения российско-украинской войны будет продолжено в формате трёхсторонних переговоров на техническом уровне.

Сообщалось, что Уиткофф во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге в среду по вопросу урегулирования войны в Украине назвал российского лидера "гуманистом".

Переговоры в России начались с освобождения американского учителя Стивена Габбарда, который находился под стражей в РФ более четырех лет. 74-летний учитель на пенсии из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что попросил Путина освободить американца – и РФ ничего не требовала взамен.