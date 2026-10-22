Прокурори ЄС провели обшуки в офісах ультраправих партій через скандал щодо розтрати 4 млн євро

Європейська прокуратура провела в середу, 21 жовтня, обшуки в офісах ультраправої фракції "Патріоти за Європу" у Брюсселі та Страсбурзі в рамках розслідування щодо ймовірного нецільового використання мільйонів євро з фондів ЄС.

Про це пише Euronews, інформує "Європейська правда".

Обшуки у двох головних штаб-квартирах Європейського парламенту пов’язані з розслідуванням щодо колишньої групи "Ідентичність та демократія" (ID), як підтвердили виданню в Європарламенті.

Групу "Патріоти за Європу", до складу якої входять французька партія "Національне об’єднання" на чолі з Марін Ле Пен, італійська партія "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні та угорська партія "Фідес" на чолі з Віктором Орбаном, можуть змусити повернути понад 4 мільйони євро, які, як стверджується, були неправомірно витрачені її попередницею.

"Схоже, що ці обшуки пов’язані зі скаргою, поданою проти фракції "Ідентичність і демократія", яка розпустилася у 2024 році", – йдеться у заяві "Патріотів за Європу", в якій наголошується, що вона не має правової спадкоємності щодо "Ідентичності та демократії" і тому "не причетна до поточного розслідування".

Ні Європейська прокуратура, ні Європарламент не оприлюднили додаткових подробиць щодо обшуків.

Антикорупційний орган з липня минулого року розслідує ймовірне незаконне привласнення коштів ЄС партією "Ідентичність та демократія" у період з 2019 по 2024 рік. Ця група об’єднувала депутатів Європарламенту від ультраправих партій, таких як французьке "Національне об’єднання", італійська "Ліга" та "Альтернатива для Німеччини".

"Ідентичність та демократія" розпустилася після європейських виборів 2024 року, і багато її партій увійшли до складу "Патріотів за Європу".

У висновку, затвердженому комітетом Європарламенту з бюджетного контролю у вересні минулого року, стверджувалося, що кошти ЄС, неправомірно витрачені партією "Ідентичність та демократія" протягом попереднього скликання, після завершення розслідування повинні будуть повернути "Патріоти за Європу". Адже, згідно з правилами Європарламенту, політична фракція вважається правонаступницею розпущеної фракції і, отже, несе відповідальність за будь-яку залишкову заборгованість.

Раніше повідомляли, що Європейська прокуратура провела обшук в офісах ультраправої політичної групи "Патріоти за Європу" в Європейському парламенті.

Нагадаємо, аудит, проведений фінансовим департаментом Європарламенту, виявив, що ультраправа група здійснювала неналежні пожертви, порушувала правила закупівель та укладала контракти через неналежні процедури.