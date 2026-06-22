ЗМІ: ультраправих в Європарламенті спіймали на нецільовому витрачанні коштів ЄС

Ультраправа група Європарламенту "Патріоти за Європу" має повернути понад 276 тисяч євро, які вона нецільово використала з фондів ЄС протягом другої половини 2024 року.

Про це йдеться у конфіденційному звіті Європарламенту, з яким ознайомилося Politico, передає "Європейська правда".

Аудит, проведений фінансовим департаментом Європарламенту, виявив, що ультраправа група здійснювала неналежні пожертви, порушувала правила закупівель та укладала контракти через неналежні процедури, зокрема в тендерах на послуги для французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, які були надані компаніям, тісно пов’язаним з політсилою.

До групи "Патріоти за Європу" також входять австрійська Партія свободи, угорська "Фідес" Віктора Орбана, іспанська партія Vox, бельгійська"Фламандський інтерес" та чеська ANO Андрея Бабіша.

Розслідування відбулося після того, як фінансовий департамент виявив, що нині неіснуюча група ультраправих партій "Ідентичність і демократія" нецільово витратила 4,3 мільйона євро між 2019 і 2024 роками. Вона залишалася активною до виборів до Європейського парламенту в червні 2024 року, після чого багато її членів об'єдналися в групу "Патріоти за Європу".

Згідно зі звітом, посадовці виявили порушення у рахунках "Патріотів" за період з 16 липня по 31 грудня 2024 року. Аудит показав, що група пожертвувала 54 620 євро місцевим та регіональним організаціям. Такі пожертвування заборонені правилами Європарламенту, які вимагають, щоб витрати були пов’язані з політичною діяльністю на рівні ЄС.

У звіті також зазначається, що група не дотримувалася правил під час укладання трьох публічних тендерів на суму 197 258 євро. З цієї суми понад 146 тисяч євро було спрямовано e-Politic – комунікаційній фірмі, яку, за даними ЗМІ, очолював колишній посадовець "Національного об'єднання" та яка консультувала французьку політсилу.

Посадовці виявили порушення, пов’язані з підписанням контрактів та платіжних файлів, які "викликають серйозні занепокоєння щодо процедурної правильності всього тендерного процесу та дотримання принципів належного фінансового управління".

Згідно з запискою Генерального секретаря Європарламенту Алессандро Кьокетті, доданою до аудиторського звіту, нецільово витрачені кошти мають бути повернуті з фондів "Патріотів" за 2025 рік. Комітет з бюджетного контролю просить стягнути 4 мільйони євро з ультраправої групи, враховуючи попередні нецільові використання коштів під час існування "Ідентичності та демократії".

Натомість об'єднання відмовляється платити та погрожує передати справу до суду.

Минулого місяця повідомлялося, що Європейський парламент закликає Єврокомісію оцінити ризики серйозних порушень словацьким урядом цінностей ЄС та ймовірного нецільового використання коштів.

Також писали, що Німеччина та Нідерланди обурилися ймовірним нецільовим використанням Іспанією коштів ЄС на відновлення після пандемії для виплати державних пенсій.