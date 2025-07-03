ЗМІ: ультраправих у Європарламенті підозрюють у розтраті коштів ЄС

Нині розпущена ультраправа політична група Європарламенту "Ідентичність і демократія" підозрюється у розкраданні коштів ЄС протягом 2014-2019 років.

Про це йдеться у спільному розслідуванні низки європейських ЗМІ, зокрема Zeit та Le Monde, повідомляє "Європейська правда".

Як встановили журналісти, "Ідентичність і демократія" платили гроші бюджетного фонду Європарламенту компаніям, наближеним до політиків "Альтернативи для Німеччини" та французького "Національного обʼєднання".

Аудитори Європарламенту звернули увагу на підозрілі витрати після перевірки фінансового звіту розпущеної політичної групи, який виявив порушень на понад 4,3 мільйона євро.

Приміром, медіаагентство з німецького міста Фульда, власником якого є місцевий політик "АдН", нібито отримало загалом 64 тисяч євро від ультраправої групи в обхід тендеру.

Загалом понад три мільйони євро коштів ЄС надійшли компаніям, наближеним до "Нацобʼєднання" – також без конкурсної процедури, ідеться в розслідуваннях.

Крім того, "Ідентичність і демократія" роздали загалом 700 тисяч євро різним асоціаціям та ініціативам, діяльність яких не мала жодного зв'язку з Європарламентом. Наприклад, 1100 євро отримала організація, яка піклується про безпритульних котів в італійському Лаціо.

За даними Le Monde, внутрішній звіт про перевірку незабаром буде передано до комітету Європарламенту з бюджетного контролю.

Але наразі невідомо, чи призведе він до юридичних наслідків для ультраправих партій Німеччини та Франції, які й далі представлені в Європарламенті, але в інших політичних групах.

Нагадаємо, що наприкінці березня у Франції визнали винними понад два десятки колишніх євродепутатів і співробітників Європарламенту від "Нацобʼєднання", зокрема Марін Ле Пен, у справі про нецільове використання коштів ЄС.