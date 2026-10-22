Прокуроры ЕС провели обыски в офисах ультраправых в связи со скандалом о растрате 4 млн евро

Европейская прокуратура провела в среду, 21 октября, обыски в офисах ультраправой группы "Патриоты за Европу" в Брюсселе и Страсбурге в рамках расследования дела о возможном нецелевом использовании миллионов евро из фондов ЕС.

Об этом пишет Euronews, сообщает "Европейская правда".

Обыски в двух главных штаб-квартирах Европейского парламента связаны с расследованием в отношении бывшей группы "Идентичность и демократия" (ID), как подтвердили изданию в Европарламенте.

Группа "Патриоты за Европу", в состав которой входят французская партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен, итальянская партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини и венгерская партия "Фидес" во главе с Виктором Орбаном, могут быть вынуждены вернуть более 4 миллионов евро, которые, как утверждается, были неправомерно потрачены её предшественницей.

"Похоже, что эти обыски связаны с жалобой, поданной против фракции "Идентичность и демократия", которая распалась в 2024 году", – говорится в заявлении "Патриотов за Европу", в котором подчеркивается, что она не имеет правопреемства в отношении "Идентичности и демократии" и поэтому "не причастна к текущему расследованию".

Ни Европейская прокуратура, ни Европарламент не обнародовали дополнительных подробностей об обысках.

Антикоррупционный орган с июля прошлого года расследует предполагаемое незаконное присвоение средств ЕС партией "Идентичность и демократия" в период с 2019 по 2024 год. Эта группа объединяла депутатов Европарламента от ультраправых партий, таких как французское "Национальное объединение", итальянская "Лига" и "Альтернатива для Германии".

"Идентичность и демократия" распалась после европейских выборов 2024 года, и многие входящие в неё партии вошли в состав "Патриотов за Европу".

В заключении, утвержденном комитетом Европарламента по бюджетному контролю в сентябре прошлого года, утверждалось, что средства ЕС, неправомерно израсходованные партией "Идентичность и демократия" в течение предыдущего созыва, после завершения расследования должны будут вернуть "Патриоты за Европу". Ведь, согласно правилам Европарламента, политическая фракция считается правопреемницей распущенной фракции и, следовательно, несет ответственность за любую остаточную задолженность.

Ранее сообщалось, что Европейская прокуратура провела обыск в офисах ультраправой политической группы "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте.

Напомним, аудит, проведенный финансовым департаментом Европарламента, выявил, что ультраправая группа осуществляла неправомерные пожертвования, нарушала правила закупок и заключала контракты с нарушением процедур.