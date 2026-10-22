Європарламент присудив премію Сахарова Міжнародному кримінальному суду

Європейський парламент присудив цьогорічну премію Сахарова за свободу думки Міжнародному кримінальному суду (МКС) та його посадовцям.

Про це у четвер, 22 жовтня, повідомила пресслужба Європарламенту, передає "Європейська правда".

Оголошуючи лауреата 2026 року в пленарному залі, голова Європейського парламенту Роберта Метсола наголосила на важливості роботи МКС.

"Європейський Союз ґрунтується на повазі до багатосторонності та міжнародних інституцій. Присуджуючи премію Сахарова Міжнародному кримінальному суду та його посадовцям, Європейський парламент визнає важливу роботу Суду у відстоюванні міжнародного права та справедливості", – сказала вона.

Ця нагорода підкреслює роботу МКС, зокрема розслідування, кримінальне переслідування, судові процеси та видачу або санкціонування ордерів на арешт.

Варто зазначити, що оголошення Міжнародного кримінального суду лауреатом премію Сахарова відбувається на тлі посиленої кампанії тиску на цю інституцію з боку США. Цього місяця адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти МКС. Раніше санкцій з боку Вашингтона зазнала президентка Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старший судовий адвокат МКС Абдулає Сейє.

Як відомо, 13 липня державний секретар США Марко Рубіо оголосив про початок масштабної кампанії, яка спрямована на те, аби Міжнародний кримінальний суд не міг переслідувати американців.

У щорічних звітах Європейського парламенту за 2025 рік щодо реалізації спільної зовнішньої політики та політики безпеки депутати висловили глибоке занепокоєння з приводу зростаючих загроз та санкцій, накладених з 2025 року на МКС, зокрема з боку США. Європарламентарі вважають це серйозними атаками на систему міжнародного правосуддя.

Премія імені Сахарова за свободу думки, названа на честь радянського фізика та політичного дисидента Андрія Сахарова, була заснована у 1988 році. Щорічно Європейський парламент присуджує її окремим особам або організаціям на знак визнання їхньої діяльності у захисті прав людини та основних свобод.

Торік премію Сахарова присудили ув’язненій грузинській журналістці Мзії Агломабелі та на той час ув’язненому Білоруссю польськомовному журналісту Анджею Почобуту.