Европарламент присудил премию Сахарова Международному уголовному суду

Европейский парламент присудил премию Сахарова за свободу мысли за этот год Международному уголовному суду (МУС) и его представителям.

Об этом в четверг, 22 октября, сообщила пресс-служба Европарламента, передает "Европейская правда".

Объявляя лауреата 2026 года в пленарном зале, председатель Европейского парламента Роберта Метсола подчеркнула важность работы МУС.

"Европейский Союз основан на уважении к многосторонности и международным институтам. Присуждая премию Сахарова Международному уголовному суду и его представителям, Европейский парламент признает важную работу Суда в отстаивании международного права и справедливости", – сказала она.

Эта награда подчеркивает работу МУС, в частности расследования, уголовное преследование, судебные процессы и выдачу или санкционирование ордеров на арест.

Стоит отметить, что объявление Международного уголовного суда лауреатом премии Сахарова происходит на фоне усиленной кампании давления на этот орган со стороны США. В этом месяце администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против МУС. Ранее санкциям со стороны Вашингтона подверглись президент Международного уголовного суда Томоко Акане и старший судебный адвокат МУС Абдулай Сейе.

Как известно, 13 июля государственный секретарь США Марко Рубио объявил о начале масштабной кампании, направленной на то, чтобы Международный уголовный суд не мог преследовать американцев.

В ежегодных отчетах Европейского парламента за 2025 год о реализации общей внешней политики и политики безопасности депутаты выразили глубокую озабоченность по поводу растущих угроз и санкций, наложенных с 2025 года на МУС, в частности со стороны США. Европарламентарии считают это серьезными нападками на систему международного правосудия.

Премия имени Сахарова за свободу мысли, названная в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова, была учреждена в 1988 году. Ежегодно Европейский парламент присуждает её отдельным лицам или организациям в знак признания их деятельности по защите прав человека и основных свобод.

В прошлом году премию Сахарова присудили находящейся в заключении грузинской журналистке Мзии Агломабели и на тот момент находившемуся в белорусском заключении польскоязычному журналисту Анджею Почобуту.