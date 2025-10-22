Європарламент нагороджує премією Сахарова двох ув’язнених журналістів у Грузії та Білорусі

У Європарламенті вирішили присудити цьогорічну премію Сахарова за свободу думки ув’язненій грузинській журналістці Мзії Агломабелі та ув’язненому Білоруссю польськомовному журналісту Анджею Почобуту.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

Європарламент 16 грудня нагородить премією Сахарова редакторку батумських онлайн-медіа Мзію Агломабелі та журналіста Анджея Почобута, представника польської меншини у Білорусі, які обоє перебувають за ґратами з політичних мотивів.

"Присвоюючи цьогорічну премію Сахарова… ми відзначаємо двох журналістів, чия хоробрість є яскравим маяком для усіх, хто відмовляється замовчати. Обоє заплатили тяжку ціну за те, що говорили правду, і стали символами боротьби за свободу і демократію", – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Європарламент раніше у своїх резолюціях закликав до звільнення Почобута та Агломабелі та визнав їх політв’язнями.

Нагадаємо, Анджей Почобут є журналістом та активістом польської громади у Білорусі, він критикував режим Лукашенка та писав на історичну і правозахисну тематику. Він перебуває у в’язниці з 2021 року, засуджений до 8 років колонії. Варшава намагається добитися його звільнення.

Мзія Агломабелі є журналісткою і керівницею батумських онлайн-видань Batumelebi та Netgazeti. Її затримали у січні 2025 на акції протесту за ляпас поліцейському, а у серпні засудили до двох років в’язниці.

У 2023 році премію вручили борцям за права жінок в Ірані; 2022 році – народу України та президенту Володимиру Зеленському, у 2021 році – російському політику Алексєю Навальному, у 2020-му – демократичній опозиції Білорусі.