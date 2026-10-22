Депутат: ВР сняла с повестки дня антикоррупционную стратегию, от которой зависят деньги от ЕС

Верховная Рада сняла с повестки дня рассмотрение Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы.

Об этом в соцсетях сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет "Европейская правда".

По словам Железняка, документ был снят с повестки дня следующей пленарной недели из-за "нехватки голосов".

Эта стратегия должна определить приоритеты государственной антикоррупционной политики на ближайшие пять лет.

Напомним, в июле антикоррупционный комитет представил Верховной Раде компромиссную антикоррупционную стратегию на 2026–2030 годы, которая является условием для получения 400 млн евро в рамках Ukraine Facility.

Стоит отметить, что недавно вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявил, что Украина хочет за несколько месяцев выполнить промежуточные критерии в сфере, в частности, верховенства права и борьбы с коррупцией, чтобы начать закрывать переговорные главы в процессе вступления в ЕС.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Год без реформ, но и без наказания. Что показал теневой отчет о вступлении Украины в ЕС.