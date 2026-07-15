Антикорупційний комітет подав Верховній Раді компромісну антикорупційну стратегію на 2026–2030 роки, яка є умовою для 400 млн євро в межах Ukraine Facility.

Про це у Facebook повідомила голова профільного антикорупційного комітету Анастасія Радіна, пише "Європейська правда".

За її словами, відповідний законопроєкт об'єднав три версії документа: підготовлену на основі тексту Національного агентства з питань запобігання корупції, парламентську редакцію, а також редакцію попереднього уряду.

До документа увійшли положення про реформу процедури призначення генерального прокурора, яка має стати прозорою та заснованою на професійних заслугах, реформу призначення директора Державного бюро розслідувань із проведенням атестації співробітників, відновлення конкурсів в органах прокуратури, а також удосконалення добору суддів Верховного Суду й тимчасове залучення незалежних експертів до формування органів суддівського врядування.

Радіна наголосила, що усі ці положення відповідають офіційним бенчмаркам Європейського Союзу за кластером "Основи", виконання яких необхідне для просування України на шляху до членства в ЄС.

Крім того, комітет доповнив законопроєкт нормами щодо управління арештованими активами в АРМА, зберіг положення про поетапний перехід до прозорих конкурсів у Національній поліції та окремий розділ, присвячений адвокатурі й наданню правничої допомоги.

Документ також містить антикорупційні заходи у сферах освіти, митної справи, природокористування та інших галузях.

За словами Радіної, повний текст законопроєкту №15230-д найближчим часом має бути оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Вона наголосила, що документ готовий до розгляду парламентом у першому читанні. Радіна буде подавати до другого читання поправки "з амбітнішими формулюваннями, зокрема щодо сфери правосуддя".

Також вона нагадала, що від своєчасного ухвалення Антикорупційної стратегії залежить отримання Україною близько 400 млн євро в межах Ukraine Facility.

Як відомо, раніше пресслужба НАЗК повідомила, що на розгляд Верховної Ради було подано два проєкти Антикорупційної стратегії на 2026-2030 років, кожен з яких ґрунтується на базовому законопроєкті, розробленому та оприлюдненому Національним агентством з питань запобігання корупції на початку квітня.

Зокрема проєкти документів надійшли від Кабінету міністрів і голови комітету Ради з питань антикорупційної політики Радіної.

У травні Радіна заявила, що урядовий проєкт Антикорупційної стратегії на 2026-2030 року не враховує положення "плану Качки-Кос".

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