У Пентагоні зламали історичний глобус Ейзенхауера, коли переносили в кабінет Гегсета

Співробітники міністра оборони США Піта Гегсета пошкодили історичний глобус часів Другої світової війни, коли намагалися перенести його до кабінету керівника Пентагону.

Про це повідомляє видання The Washington Post, яке отримало фотографії пошкодженого артефакту, пише "Європейська правда".

У Пентагоні зберігаються два глобуси діаметром близько 76 см, якими, як вважається, користувався генерал Дуайт Ейзенхауер під час Другої світової війни. Ці предмети датуються 1930-ми роками. Історична цінність глобусів зацікавила Гегсета, і його співробітники попросили передати один із них до кабінету міністра.

Зазвичай переміщення історичних предметів у Пентагоні відбувається під наглядом фахівців. Однак цього разу команда Гегсета вирішила перенести глобус самостійно. Під час переміщення співробітники втратили контроль над артефактом і впустили його. Внаслідок удару у районі Антарктиди утворилася діра.

фото: wp

В армії США підтвердили виданню, що глобус пошкодили 3 лютого під час спроби перенесення. Крім отвору, сферична частина від'єдналася від металевого кріплення, яке дозволяло обертати глобус. Зрештою пошкоджений предмет так і не перенесли до кабінету Гегсета.

фото: wp

За інформацією джерел, співробітники військового відомства планували проконсультуватися з експертами Центру військової історії армії США, щоб здійснити безпечне транспортування артефакту. Однак фахівці тимчасово не працювали через частковий шатдаун (призупинення роботи уряду США). Не дочекавшись допомоги експертів, команда Гегсета вирішила перенести глобус самостійно.

Одне з джерел видання припустило, що причиною такого поспіху могла стати "очевидна нестача терпіння". Частковий шатдаун завершився того самого дня, коли глобус пошкодили.

Після публікації матеріалу в четвер представник Міністерства оборони США визнав інцидент. "Нещасні випадки трапляються. Ми вдячні, що ніхто не постраждав, і глобус зараз ремонтують", – йдеться в заяві представника. Вартість ремонту та строки його завершення наразі не називають.

Незрозуміло, чи саме Гегсет особисто віддав наказ про переміщення глобуса, чи, можливо, це зробив інший високопосадовець з його апарату. Також незрозуміло, чи були помічники Гегсета підготовлені та мали відповідні матеріали для переміщення артефакту.

Ейзенхауер дуже любив глобуси і на численних історичних фотографіях він позував із ними.

Нагадаємо, влітку Гегсет заперечив свою можливу участь у президентських виборах у США у 2028 році, про що раніше написали ЗМІ.

Цього місяця Гегсет анонсував створення відділу з питань релігії у Пентагоні.