Глава Пентагону назвав фейком повідомлення про плани стати наступником Трампа

Глава Пентагону Піт Гегсет заперечив свою можливу участь у президентських виборах у США у 2028 році, про що раніше написали ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у себе в Х.

Телеканал NBC News з посиланням на джерела раніше повідомив, що Гегсет нібито обговорював із близькими можливість висунення своєї кандидатури у 2028 році.

"Це на 100% неправда. Ми повідомили про це NBC, але вони просто брешуть, посилаючись на анонімні "джерела", – зазначив Гегесет.

Він додав, що його єдиною роботою залишається очолювати Пентагон.

Минулого року президент США Дональд Трамп, говорячи про те, кого він бачить своїм наступником, заявив, що Республіканська партія має "сильну лаву запасних", на відміну від демократів.

Перед тим Трамп також говорив, що під час президентської кампанії 2028 року не висуватиме свою кандидатуру на посаду віцепрезидента, щоб залишитись при владі.