Гегсет анонсував створення відділу з питань релігії у Пентагоні

Міністр оборони США Піт Гегсет анонсував створення відділу з питань релігії у своєму відомстві в рамках реформування Пентагону.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

За словами очільника Пентагону, відділ надаватиме "першокласну релігійну підтримку" і підпорядковуватиметься безпосередньо йому.

"Наше відомство, можна сказати, одягає повну збройну броню Божу, адже, хоча ми ведемо фізичну війну, ми всі знаємо, що справжня битва – духовна", – сказав Гегсет.

Відповідно до заяви Пентагону, Управління з релігійних питань (ORA) буде відстоювати інтереси військових капеланів та забезпечувати релігійну підтримку "на найвищому рівні міністерства".

Зазначається, що відділ не буде "примушувати до участі в релігійних обрядах, надавати перевагу жодній конфесії чи обмежувати права військовослужбовців будь-якої віри або тих, хто не сповідує жодної релігії".

Хто очолить новостворене управління, поки невідомо.

Як зазначається, Гегсет втілює своє євангельське християнство у керівництві Пентагоном: він організовує християнські богослужіння для співробітників і часто говорить про Сполучені Штати як про християнську націю. Цього року відомству довелося спростовувати, що міністр під виглядом молитви процитував вигаданий біблійний уривок, який звучав у фільмі "Кримінальне чтиво".

Ініціатива міністра про створення релігійного відділу викликала критику в активістів.

"Пентагон зобов’язаний перед військовослужбовцями країни захищати релігійну свободу. Остання заява Гегсета порушує цю обіцянку, надаючи християнству ще більшу роль у формуванні військової політики США", – заявила Рейчел Лазер, голова організації "Американці, об’єднані за відокремлення церкви від держави", яка подала позов проти Пентагону через проведення ним богослужінь.

Слід зазначити, що в інших федеральних відомствах США існували відділи з питань релігії або віри, які були створені за президентства Джорджа Буша-молодшого і продовжували діяти в різних формах за адміністрацій Барака Обами та Джо Байдена. Президент Дональд Трамп створив Управління з питань віри при Білому домі та реалізував подібну ініціативу під час свого першого терміну.

Як повідомлялося, міністр оборони США Піт Гегсет запланував скорочення 20% кількості посад генералів та адміралів в рамках реорганізації свого відомства.

Повідомляли, що відставка міністра армії США Дена Дрісколла пов’язана з тривалим конфліктом з очільником Пентагону Пітом Гегсетом.