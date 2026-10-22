В Пентагоне повредили исторический глобус Эйзенхауэра при переносе в кабинет Хегсета

Сотрудники министра обороны США Пита Хегсета повредили исторический глобус времен Второй мировой войны, пытаясь перенести его в кабинет главы Пентагона.

Об этом сообщает издание The Washington Post, которое получило фотографии поврежденного артефакта, пишет "Европейская правда".

В Пентагоне хранятся два глобуса диаметром около 76 см, которыми, как считается, пользовался генерал Дуайт Эйзенхауэр во время Второй мировой войны. Эти предметы датируются 1930-ми годами. Историческая ценность глобусов заинтересовала Хегсета, и его сотрудники попросили передать один из них в кабинет министра.

Обычно перемещение исторических предметов в Пентагоне происходит под наблюдением специалистов. Однако на этот раз команда Хегсета решила перенести глобус самостоятельно. Во время перемещения сотрудники потеряли контроль над артефактом и уронили его. В результате удара в районе Антарктиды образовалась дыра.

фото: wp

В армии США подтвердили изданию, что глобус был повреждён 3 февраля во время попытки переноса. Помимо отверстия, сферическая часть отсоединилась от металлического крепления, которое позволяло вращать глобус. В итоге поврежденный предмет так и не перенесли в кабинет Хегсета.

фото: wp

По информации источников, сотрудники военного ведомства планировали проконсультироваться с экспертами Центра военной истории армии США, чтобы обеспечить безопасную транспортировку артефакта. Однако специалисты временно не работали из-за частичного шатдауна (приостановки работы правительства США). Не дождавшись помощи экспертов, команда Хегсета решила перенести глобус самостоятельно.

Один из источников издания предположил, что причиной такой спешки могла стать "очевидная нехватка терпения". Частичный шатдаун завершился в тот же день, когда глобус был повреждён.

После публикации материала в четверг представитель Министерства обороны США подтвердил инцидент. "Несчастные случаи случаются. Мы благодарны, что никто не пострадал, и глобус сейчас ремонтируют", – говорится в заявлении представителя. Стоимость ремонта и сроки его завершения пока не называются.

Неясно, именно ли Хегсет лично отдал приказ о перемещении глобуса или, возможно, это сделал другой высокопоставленный чиновник из его аппарата. Также непонятно, были ли помощники Хегсета подготовлены и имели ли они соответствующие материалы для перемещения артефакта.

Эйзенхауэр очень любил глобусы и на многочисленных исторических фотографиях он позировал с ними.

Напомним, летом Хегсет опроверг своё возможное участие в президентских выборах в США в 2028 году, о чём ранее писали СМИ.

В этом месяце Хегсет анонсировал создание отдела по вопросам религии в Пентагоне.