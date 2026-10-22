Румыния ускорит развитие системы наблюдения за Чёрным морем

Румыния планирует ускорить развитие своих сил и средств наблюдения для противодействия минам и дронам в Чёрном море.

Об этом в четверг, 22 октября, заявила Совет национальной безопасности страны, как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Высший совет по вопросам обороны Румынии заявил, что последние нападения на суда являются прямым следствием российской агрессии за пределами границ Украины.

Поэтому совет подчеркнул, что ускорит развитие потенциала в области морского наблюдения, противодействия морским минам и вмешательства в случаях незаконного вторжения беспилотников в национальное воздушное пространство и воды.

Власти будут проводить учения с целью повышения эффективности оперативного реагирования.

"Члены совета также проанализировали пути усиления координации в рамках НАТО. Это включает укрепление позиций сдерживания и обороны на восточном фланге и определение новых мер для реагирования на угрозы в регионе Черного моря", – добавил Высший совет по вопросам обороны Румынии.

Как сообщалось, вечером 17 октября румынские истребители F-16 сбили два дрона над территориальными водами Румынии в Черном море. В Минобороны страны сообщили, что речь идет о беспилотниках типа "Герань" с реактивным двигателем.

До этого дроны атаковали два судна, которые загорелись у черноморского побережья Румынии.

20 октября в НАТО заявили, что Альянс усилит наблюдение в Черном море на фоне недавних инцидентов.