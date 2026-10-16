В Румунії продовжують шукати 7 зниклих моряків після атаки дронів на танкер

Румунія у п’ятницю вранці відновила пошуки семи зниклих безвісти моряків із торговельного судна під прапором Сан-Марино, яке, за повідомленнями, у середу атакували три безпілотники.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Digi 24.

На борту судна перебували 12 членів екіпажу. П’ятьох моряків знайшли живими та доправили до лікарні в румунській Констанці.

Пошукову операцію відновили вранці 16 жовтня о 8:00. До району інциденту вирушило багатоцільове судно румунської служби з надзвичайних ситуацій (ISU). Інцидент стався за 13 морських миль від узбережжя.

Чотирьох із п’яти врятованих моряків уже виписали з лікарні. Їх розмістили в готелі в Констанці, звідки вони мають повернутися на батьківщину. Ще один моряк залишається в лікарні, його стан стабільний.

Румунська влада розпочала розслідування, щоб встановити точні обставини інциденту.

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою 15 жовтня заявила, що Росія перетворює Чорне море на небезпечну зону для цивільних суден.

На тлі все частіших атак дронів на комерційні судна у Чорному морі Румунія пропонує, щоб чорноморські держави НАТО створили спільне військове командування та керували ним на ротаційній основі.