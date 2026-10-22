Финляндия передаст Украине 10 локомотивов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время визита в Киев объявил, что его страна передаст Украине 10 локомотивов, чтобы компенсировать потери, понесенные в результате российских атак.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орпо заявил во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.

Глава правительства Финляндии отметил, что рад объявить о помощи Украине в транспортной сфере.

"Учитывая нападения Российской Федерации на железнодорожную инфраструктуру, мы приняли решение передать Украине 10 локомотивов", – заявил Орпо.

Ранее стало известно, что Эстония совместно с железнодорожными предприятиями определила более 60 локомотивов, которые можно было бы передать Украине.

О работе над передачей Украине значительного количества локомотивов министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сообщил своему украинскому коллеге Андрею Сибизе во время телефонного разговора 21 октября.