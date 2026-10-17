Зеленський: ні США, ні Росія не підтверджували можливої зустрічі з Путіним у Маямі

Президент Володимир Зеленський розповів, що є ідея організації тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії, зокрема, в Маямі на грудневому саміті G20, проте наразі підтверджень про те, що вона може відбутися, не надходило.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав у суботу, відповідаючи онлайн на питання журналістів.

За словами президента, США працюють над можливість проведення тристоронньої зустрічі лідерів України, Сполучених Штатів та Росії.

"У них є пропозиція трьохсторонньої зустрічі. Ця зустріч може бути в одній з країн Близького Сходу. Сполучені Штати Америки завжди говорять про Емірати або про Саудівську Аравію. Ця зустріч може бути в Сполучених Штатах Америки під час засідання "двадцятки", але підтвердження ніякого ще не було ні від Росії, ні відповідно від Сполучених Штатів Америки", – розповів президент.

Зустріч, за його словами, також може бути в одній з європейських країн. "Я знаю, що європейці починають контактувати з приводу цього. Подивимось на результат трішки пізніше", – додав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп поки не знає, чи приїде російський лідер Владімір Путін на саміт G20 у Маямі на запрошення Сполучених Штатів.

У вересні в Кремлі заявляли, що зустріч із Зеленським у Маямі неможлива, а Путін готовий зустрітися з українським лідером лише в Москві.