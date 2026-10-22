Зеленский: Украина будет представлена на самом высоком уровне на саммите G20, если пригласят

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет представлена на самом высоком уровне на саммите G20 во Флориде в декабре, если его американский коллега Дональд Трамп пригласит её.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, цитирует "Европейская правда".

Президент заявил, что США могут заставить Россию пойти на прекращение российско-украинской войны или хотя бы на прекращение огня. В то же время он подчеркнул необходимость гарантий безопасности для Украины.

"Все это возможно, когда рядом есть партнеры. При посредничестве президента Трампа или американских переговорщиков. Я думаю, что это возможно и можно рассчитывать на встречу во Флориде в рамках G20", – отметил Зеленский.

В то же время украинский президент заметил: "Если президент Трамп пригласит Украину в такой формат – Украина будет там представлена на самом высоком уровне".

"Будем надеяться, что это возможно. Пока такого сигнала мы не получили. Рассчитываем", – добавил Зеленский.

Соединенные Штаты пригласили лидера России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами, где он мог бы провести встречу с Трампом.

В Кремле заявили, что Россия "благодарна и ценит это приглашение", и пообещали принять решение об участии Путина позже.

17 октября Трамп заявил, что не знает, приедет ли Путин на саммит G20 в США.

А Зеленский рассказал, что есть идея организации трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России, в частности, в Майами на декабрьском саммите G20, однако пока подтверждений того, что она может состояться, не поступало.