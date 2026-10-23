Трамп о звонке Маску по поводу Starlink для Украины: "Неважно, звонил ли я или кто-то другой"

Президент США Дональд Трамп в четверг отказался ответить, звонил ли именно он основателю SpaceX Илону Маску с просьбой возобновить работу Starlink для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Трампа приводит The Hill.

В четверг издание The Wall Street Journal сообщило, что в среду Трамп позвонил Маску и попросил его отменить ограничение скорости спутникового интернета Starlink и его военного аналога Starshield для Украины.

Официальные лица сообщили изданию, что Трамп выразил Маску свое разочарование тем, что скорость системы остается ограниченной примерно на уровне 160 километров в час.

"Ну, я не хочу об этом говорить, но знаю, что это была очень интересная ситуация", – сказал Трамп журналистам перед тем, как покинуть Белый дом.

"Я не хочу комментировать это так или иначе. Неважно, звонил ли я или кто-то другой. Думаю, главное – он возобновил его работу", – добавил президент США.

Он отметил, что его отношения с Маском остаются "очень хорошими".

Эта информация появилась после того, как во вторник издание WSJ сообщило, что именно Маск отдал приказ о замедлении.

Ранее Трамп отрицал, что он или Маск имели какое-либо отношение к замедлению работы Starlink и Starshield.

Государственный секретарь Марко Рубио заявил журналистам в среду, что доступ Украины к Starlink зависит не от Белого дома, а от Маска. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что замедление работы Starlink является коммерческим вопросом.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с Рубио о ситуации со Starlink.