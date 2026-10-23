Сенатор-демократ розслідує припинення надання Україні послуг Starshield

Сенатор-демократ Річард Блюменталь у четвер заявив, що розпочав розслідування щодо втрати Україною доступу до служби супутникового зв’язку Пентагону Starshield та пов’язаного з цим зниження здатності України захищатися.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Блюменталь є найстаршим за рангом демократом у постійній підкомісії Сенату з розслідувань. Він намагається з’ясувати, ким була ініційована зміна умов надання послуг.

"Пізно ввечері 13 жовтня українські війська втратили критично важливий доступ до Starshield – військового аналога мережі Starlink компанії SpaceX – після того, як їхній доступ до швидкості, за якої обладнання могло залишатися підключеним до мережі, було обмежено", – написав Блюменталь у листі до міністра оборони Піта Гегсета.

"Цей випадок викликає нагальні питання щодо того, хто має технічні та юридичні повноваження змінювати ці можливості", а також чи має Пентагон "достатні альтернативи" на випадок, якщо послуги, що надаються SpaceX, стануть недоступними, – зазначив Блюменталь.

Він заявив, що цей крок поставив під загрозу українські Збройні сили та цивільне населення і викликав занепокоєння "щодо того, хто контролює критично важливі можливості, на придбання яких уряд США витратив мільярди доларів".

Республіканці контролюють Сенат, тому демократи не мають повноважень видавати повістки для свідчень. Блюменталь може лише запитувати інформацію та брифінги у посадовців як в уряді, так і поза ним.

Блюменталь повідомив Гегсету, що комісія Сенату розгляне взаємодію уряду з технологіями SpaceX та ступінь залежності від них. Він встановив термін до 5 листопада для відповідей на запитання, викладені в листі Гегсету, та до 12 листопада для проведення брифінгу посадовцями SpaceX, обізнаними щодо обмежень Starshield.

Якщо демократи здобудуть контроль над Сенатом на проміжних виборах 3 листопада, він, ймовірно, стане головою комісії з розслідувань.

Раніше американський сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що ініціює звернення до генерального інспектора Міністерства оборони з проханням розпочати розслідування щодо роботи Starlink в Україні.

Президент США Дональд Трамп повідомив 22 жовтня, що Ілон Маск уже зняв обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні, однак відмовився сказати, чи особисто телефонував йому з цього приводу.

22 жовтня видання The Wall Street Journal повідомило, що у середу Трамп зателефонував Маску й попросив його скасувати обмеження швидкості Starshield для України.