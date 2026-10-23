Сенатор-республіканець стурбований впливом Маска на питання національної безпеки

Сенатор-республіканець від штату Північна Дакота Кевін Крамер заявив у четвер, що у нього виникли побоювання щодо впливу Ілона Маска на питання національної безпеки після обмеження в Україні роботи служби супутникового зв’язку компанії SpaceX.

Заяву сенатора наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

У четвер Крамер прослухав брифінг від секретаря ВПС Троя Мейнка, який, за його словами, був присвячений останнім новинам щодо Starshield.

"Ми занадто багато ставимо на одну компанію, коли йдеться про наші космічні ресурси", – зазначив Крамер, член Комітету з питань збройних сил від Республіканської партії.

Він додав щодо Маска, що його турбує вплив "однієї особи та однієї компанії на здатність Америки захищати космічний простір, який є сферою ведення бойових дій".

Перед брифінгом Крамер заявив журналістам, що хоче, аби Конгрес і Пентагон "виділили значні ресурси… для забезпечення високої конкуренції як у виробництві супутників, так і в їх запуску".

"Мене турбує потенційна залежність від одного постачальника в космічній сфері, і я вважаю, що події останніх кількох тижнів продемонстрували ще більшу стурбованість, ніж просто питання вартості", – сказав Крамер.

Крамер додав, що, на його думку, в уряді США та в компанії SpaceX могло виникнути серйозне непорозуміння щодо того, наскільки Україна залежала від супутникових технологій. Але він зазначив, що експлуатація супутникових технологій, таких як Starshield, обов’язково має "відбуватися виключно під контролем уряду Сполучених Штатів".

"Є певні речі, які уряд має робити сам і не може надто залежати від інших. І ведення воєн – одна з таких речей", – сказав Крамер.

Президент США Дональд Трамп повідомив 22 жовтня, що Ілон Маск уже зняв обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні, однак відмовився сказати, чи особисто телефонував йому з цього приводу.

22 жовтня видання The Wall Street Journal повідомило, що у середу Трамп зателефонував Маску й попросив його скасувати обмеження швидкості Starshield для України.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що розпочав розслідування щодо втрати Україною доступу до Starshield та пов’язаного з цим зниження здатності України захищатися.