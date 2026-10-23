Сенатор-республиканец обеспокоен влиянием Маска на вопросы нацбезопасности

Сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер заявил в четверг, что у него возникли опасения относительно влияния Илона Маска на вопросы национальной безопасности после ограничения в Украине работы службы спутниковой связи компании SpaceX.

Заявление сенатора приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

В четверг Крамер прослушал брифинг секретаря ВВС Троя Мейнка, который, по его словам, был посвящен последним новостям о Starshield.

"Мы слишком много ставим на одну компанию, когда речь идет о наших космических ресурсах", – отметил Крамер, член Комитета по вооруженным силам от Республиканской партии.

Он добавил в отношении Маска, что его беспокоит влияние "одного человека и одной компании на способность Америки защищать космическое пространство, которое является сферой ведения боевых действий".

Перед брифингом Крамер заявил журналистам, что хочет, чтобы Конгресс и Пентагон "выделили значительные ресурсы… для обеспечения высокой конкуренции как в производстве спутников, так и в их запуске".

"Меня беспокоит потенциальная зависимость от одного поставщика в космической сфере, и я считаю, что события последних нескольких недель продемонстрировали еще большую озабоченность, чем просто вопрос стоимости", – сказал Крамер.

Крамер добавил, что, по его мнению, в правительстве США и в компании SpaceX могло возникнуть серьезное недопонимание относительно того, насколько Украина зависела от спутниковых технологий. Но он отметил, что эксплуатация спутниковых технологий, таких как Starshield, обязательно должна "происходить исключительно под контролем правительства Соединенных Штатов".

"Есть определенные вещи, которые правительство должно делать само и не может слишком зависеть от других. И ведение войн – одна из таких вещей", – сказал Крамер.

Президент США Дональд Трамп сообщил 22 октября, что Илон Маск уже снял ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине, однако отказался сказать, звонил ли он лично ему по этому поводу.

22 октября издание The Wall Street Journal сообщило, что в среду Трамп позвонил Маску и попросил его отменить ограничение скорости Starshield для Украины.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что начал расследование по поводу потери Украиной доступа к Starshield и связанного с этим снижения способности Украины защищаться.