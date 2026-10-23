В Европарламенте заявляют, что отношения между ЕС и Канадой требуют большего, чем "любовные письма"

Ответственный за отношения с Канадой в Европейском парламенте Тобиас Кремер считает, что ЕС должен преобразовать свое предложение об ассоциированном членстве Канады в полноценное партнерство, которое выйдет далеко за пределы торговли

Об этом Кремер заявил в интервью Euronews, сообщает "Европейская правда".

В сентябре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать первым ассоциированным членом ЕС, однако практически не объяснила, что этот статус будет означать на практике.

В конце следующей недели стороны должны встретиться на саммите в Монреале. Ожидается, что они заключат соглашения в нескольких сферах, в частности, касательно критически важного сырья и цифрового сотрудничества.

"Последние несколько месяцев мы с Канадой и Европой прекрасно справлялись с написанием любовных писем друг другу и рассказами о том, как сильно хотим сотрудничать. Но, думаю, теперь пришло время перейти к серьезным действиям и превратить эту любовную историю в конкретные обязательства", – сказал Кремер, постоянный докладчик Европарламента по вопросам Канады.

Он добавил, что ассоциированное членство должно означать "самое тесное партнерство, которое ЕС может предложить стране за пределами Европы". Кремер подчеркнул, что отношения должны предусматривать нечто большее, чем "торговое соглашение с дополнительными возможностями".

Он призвал к "прагматичному подходу", который будет предусматривать секторальные соглашения в сферах торговли, обороны, цифрового сотрудничества, Арктики и студенческих обменов, но не будет ограничиваться ими.

"Мы должны пойти дальше и начать объединять все эти замечательные инициативы в нечто более долгосрочное – совместную институциональную структуру для координации и сотрудничества", – сказал евродепутат.

Кремер предположил, что Канада могла бы участвовать в заседаниях Совета ЕС в качестве наблюдателя. Также он призвал создать официальную совместную парламентскую ассамблею.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава заинтересована в глубоком партнерстве с Европой после предложения председателя Еврокомиссии об ассоциированном членстве в ЕС для Канады.

Президент США Дональд Трамп начал угрожать Европейскому Союзу введением пошлин или ограничением торговли после предложения об ассоциированном членстве для Канады.