Глава МИД Германии предупредил об угрозе голода из-за перебоев в морском судоходстве

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил, что перебои в судоходстве в Ормузском проливе, Красном и Чёрном морях могут потенциально привести к голоду в странах Глобального Юга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

В пятницу в Стамбуле Вадефуль встретится с коллегами из Турции, Саудовской Аравии, Пакистана, Египта, Франции и Великобритании. Они намерены обсудить ряд геополитических вопросов, среди которых, по словам представителя МИД Турции, "палестинский вопрос, ситуация в Ормузском проливе, события в Йемене и поиск путей прекращения войны в Украине".

"Мы все ощущаем последствия атак на морские пути, будь то на заправочной станции или в супермаркете. Но в других регионах существует угроза голода, когда удобрения не доходят до тех мест, где они необходимы для обеспечения базового производства", – сказал Вадефуль перед встречей в Стамбуле в пятницу.

Он имел в виду не только закрытие Ираном Ормузского пролива и угрозы хуситов в отношении пролива Баб-аль-Мандаб, но и российские атаки на судоходство в Чёрном море.

"Это сказывается на самых бедных людях в мире, чье основное продовольственное обеспечение особенно зависит от пшеницы, а также на наших партнерах, таких как Турция – крупнейшая в мире страна-переработчик пшеницы", – сказал он.

"Необоснованные атаки на свободное судоходство и соседние страны должны прекратиться. Для людей во всем регионе, страдающих от голода, которые больше не чувствуют себя в безопасности в своих собственных домах, продолжение нестабильности неприемлемо", – добавил министр.

Напомним, в связи с российскими атаками на гражданские торговые суда Европарламент призывает ЕС рассмотреть возможность развертывания военно-морской операции в Чёрном море.

В НАТО заявили, что Альянс усилит наблюдение в Чёрном море на фоне недавних атак на суда.

Между тем Румыния предлагает, чтобы черноморские государства НАТО создали совместное военное командование и руководили им на ротационной основе.