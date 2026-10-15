Румунія пропонує створити військове командування для чорноморських держав НАТО

Румунія пропонує, щоб чорноморські держави НАТО створили спільне військове командування та керували ним на ротаційній основі.

Про це повідомив у середу виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце, пише "Європейська правда".

Посадовець зазначив, що мав телефонну розмову з болгарським колегою та запропонував йому підписати спільний лист на адресу керівництва НАТО. У цьому листі обидві країни підтримали б позицію щодо створення військового командування з ротацією між усіма чорноморськими країнами – як щодо його розташування, так і щодо керівництва ним.

"Румунія готова взяти на себе керівництво командування та розмістити цю структуру на румунському узбережжі Чорного моря, починаючи з 2028 року. До того часу ми погоджуємося, щоб воно здійснювало свою діяльність на турецькому узбережжі Чорного моря за участю румунських та болгарських офіцерів", – йдеться у заяві Міруце.

Він підкреслив, що інциденти в Чорному морі – дрони, затонулі кораблі та морські міни – "змушують нас діяти, а не чекати".

"Румунія рішуче налаштована захищати свої інтереси в галузі безпеки та економіки в Чорному морі, повністю дотримуючись міжнародного права. Постійні атаки Росії на українську інфраструктуру створили побічні ризики для безпеки управління та населення наших країн і, як видається, мають на меті перевірити здатність до реагування на національному рівні та на рівні союзників", – заявив Міруце.

Як він додав, останні події підтверджують, що інциденти з дронами в повітряному просторі та в морській зоні більше не можна розглядати як ізольовані національні проблеми.

14 жовтня румунський президент Нікушор Дан повідомив, що Румунія та Болгарія домовилися поглибити співпрацю щодо протидії дронам і безпеки комерційного судноплавства у Чорному морі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев 13 жовтня вранці повідомив про черговий напад дронів на два судна поблизу болгарського узбережжя. Одне судно затонуло, 11 моряків зникли безвісти.