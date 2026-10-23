Politico: ограничения Starlink для Украины по-прежнему действуют, несмотря на звонок Трампа Маску

По состоянию на утро пятницы украинские военные по-прежнему сталкиваются с ограничениями скорости систем Starlink, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

Об этом украинские чиновники и оператор дронов сообщили Politico, пишет "Европейская правда".

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что владелец компании SpaceX Илон Маск возобновил работу Starlink для украинских военных. Однако в украинском правительстве заявили, что ограничения по-прежнему действуют.

"Утренние испытания показывают, что ограничение скорости в 140–160 км/ч по-прежнему действует, а навигация работает с перебоями", – сообщил Politico представитель украинского правительства на условиях анонимности.

"По состоянию на сегодняшнее утро по-прежнему фиксируются случаи потери связи при скорости 161 км/ч. Пока нет подтверждения того, что ограничение снято", – заявил журналистам в пятницу представитель Министерства обороны.

Украинские подразделения начали тестировать ограничение скорости с вечера четверга, вскоре после того, как Трамп сообщил журналистам, что Маск возобновил работу Starlink. Хотя во время некоторых испытаний над Черным морем была зафиксирована скорость до 200 км/ч и отмечено улучшение, беспилотники все равно быстро теряли сигнал, как только превышали ограничение скорости в 160 км/ч.

"Итак, суть в следующем: мы разгоняемся до более чем 180 км/ч, летим несколько минут – и связь обрывается. Скорость падает до 140–150 км/ч, после чего связь восстанавливается – но ситуация улучшается. Так что всё работает лучше, но с постоянными перебоями в связи", – рассказал изданию оператор беспилотника из подразделения "Птицы Мадяра".

Ограничение скорости в Starshield, сервисе Starlink, предназначенном для военных целей, заблокировало ключевые операции и частично вывело из строя важные средства перехвата дронов, предназначенные для борьбы с российскими ударными дронами "Шахед".

Маск ранее заявил, что правительство США контролирует Starshield, тогда как госсекретарь США Марко Рубио отметил, что администрация не может давать указания SpaceX или Маску относительно ограничений или замедления работы сервисов Starlink в Украине, поскольку это частная компания.

Президент Владимир Зеленский утверждал, что ограничение Starlink было запланированной операцией, направленной именно на снижение рабочей скорости Starshield над Украиной. Украинское правительство заявило, что в течение нескольких дней не получило объяснений, почему это произошло.

Издание The Wall Street Journal сообщило в четверг, что президент США Дональд Трамп позвонил Маску и попросил его снять ограничения.

Сам Трамп отказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.

Во вторник издание WSJ сообщило, что именно Маск отдал приказ о замедлении работы Starlink в Украине.

Сенатор-демократ Ричард Блументаль заявил, что начал расследование по поводу потери Украиной доступа к службе спутниковой связи Пентагона Starshield.