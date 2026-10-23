Возле Румынии затонуло судно, вероятно, пораженное дроном; есть погибший и пропавшие без вести

В Черном море у побережья Румынии в пятницу утром, 23 октября, затонуло коммерческое судно, которое, по всей видимости, было поражено дроном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi 24.

Около 10:00 координационный центр Румынского морского управления получил сообщение о судне Khoryv ("Хорив"), которое оказалось в бедственном положении за пределами территориальных вод Румынии, в 13 морских милях от Констанцы. Это около 24 километров.

"На борту судна находились 13 членов экипажа: 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана", – сообщили представители Румынского морского управления.

Они отметили, что после получения сигнала тревоги на помощь морякам вышли суда Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM) и Министерства внутренних дел Румынии.

"Из-за неблагоприятных погодных условий и низкой видимости задействовать вертолёт в спасательной операции невозможно. На данный момент спасательным судам удалось вытащить из воды девять живых человек и одно тело", – отметили в ведомстве.

Спасатели продолжают поиски трёх других членов экипажа. Предварительно считается, что судно затонуло в результате атаки дрона.

По имеющейся на данный момент информации, речь идет о коммерческом судне под флагом Коморских островов.

Напомним, в связи с российскими атаками на гражданские торговые суда Европарламент призывает ЕС рассмотреть возможность развертывания военно-морской операции в Чёрном море.

В НАТО заявили, что Альянс усилит наблюдение в Чёрном море на фоне недавних атак на суда.

Между тем Румыния предлагает, чтобы черноморские государства НАТО создали совместное военное командование и руководили им на ротационной основе.