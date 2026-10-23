В Хорватии добиваются объявления части Черного моря зоной боевых действий

В профсоюзе моряков Хорватии стремятся добиться объявления части Черного моря у берегов Болгарии и Румынии зоной боевых действий после того, как гражданин Хорватии пропал без вести в результате атаки дронов на коммерческое судно.

Об этом сообщает Jutarnji list, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе во время атаки беспилотников на танкер Wine Trader в Черном море пропал без вести один хорватский моряк, еще один получил ранения.

Как рассказал генеральный секретарь профсоюза моряков Хорватии Невен Мелван, на борту судна находились 12 членов экипажа, в том числе двое граждан Хорватии, один гражданин Боснии и Герцеговины, а остальные – граждане Бенина.

По его словам, пропали без вести гражданин Хорватии и шестеро членов экипажа из Бенина. Мелван добавил, что, к сожалению, нет оснований для оптимизма относительно их обнаружения.

Мелван подчеркнул, что после этого инцидента через Международную федерацию транспортников (ITF) профсоюз обратился с требованием объявить зоной боевых действий район Черного моря у берегов Румынии и Болгарии. "Люди гибнут и в Европейском Союзе", – отметил он.

По словам Мелвана, инициатива была выдвинута для того, чтобы моряки имели право отказаться от плавания в этом районе, а также получали все гарантии и права, предусмотренные в случае пребывания в такой зоне. Он добавил, что еще предстоит увидеть, насколько политическая воля в Европейском Союзе позволит принять такое решение.

Танкер Wine Trader, ходящий под флагом Сан-Марино, находился в 13 морских милях к юго-востоку от Сулины, румынского города недалеко от границы с Украиной, когда его атаковали.

В пятницу утром, 23 октября, у берегов Румынии затонуло коммерческое судно под флагом Коморских островов, которое, по всей видимости, было поражено дроном. Спасателям удалось вытащить из воды девять живых человек и одно тело. Еще троих пропавших без вести ищут.

Президент Румынии Никушор Дан назвал очередной инцидент с атакованным торговым судном в Чёрном море в пятницу частью эскалации со стороны России.