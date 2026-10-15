Біля узбережжя Румунії загорівся танкер, восьмеро моряків зникли безвісти

Неподалік румунського міста Суліна в Чорному морі загорівся танкер під прапором Сан-Марино, на борту судна перебували 12 моряків, восьмеро з них вважаються зниклими безвісти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi 24.

Сигнал про прохання допомоги надійшов у четвер близько 07:00. Моряки повідомили румунській владі про пожежу на борту танкера, який перебував за 14 морських миль від Суліни. Йдеться про комерційне судно Wine Trader.

Моряки з інших суден стверджують, що бачили, як танкер нібито атакували два безпілотники. Однак ця інформація поки не підтверджена, а причина пожежі залишається невідомою.

За попередніми даними, четверо членів екіпажу перебувають у безпеці. Восьмеро вважаються зниклими безвісти. Румунські рятувальники направили до судна корабель і гелікоптер.

Уночі румунські військові фіксували безпілотники поблизу Суліни та в районі острова Зміїний. О 01:34 радар виявив дрон у повітряному просторі Румунії, після чого він зник над територіальними водами країни.

У середу ввечері румунські рятувальники також проводили операцію поблизу Суліни після повідомлень про ймовірну атаку на інше судно. Тоді екіпаж не постраждав, а двигуни судна залишалися справними.

Як повідомлялось, на тлі все частіших атак дронів на комерційні судна у Чорному морі Румунія пропонує, щоб чорноморські держави НАТО створили спільне військове командування та керували ним на ротаційній основі.

14 жовтня румунський президент Нікушор Дан повідомив, що Румунія та Болгарія домовилися поглибити співпрацю щодо протидії дронам і безпеки комерційного судноплавства у Чорному морі.