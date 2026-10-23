Глава Єврокомісії стурбована атакою на судно з українськими й азербайджанськими моряками

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила стурбованість у зв’язку з черговою атакою на комерційне судно у Чорному морі, що сталась біля узбережжя Румунії у п'ятницю вранці, та поклала відповідальність за неї на Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", вона написала у соцмережі Х.

Глава Єврокомісії наголосила, що ці безрозсудні атаки спрямовані проти невинних людей і є відвертим порушенням міжнародного права.

"Глибоко стурбована черговою ескалацією з боку Росії в Чорному морі. Біля берегів Румунії було уражено цивільне судно, на борту якого перебували українські та азербайджанські члени екіпажу", – написала фон дер Ляєн.

Вона подякувала рятувальникам, які невтомно працюють, щоб знайти зниклих безвісти моряків.

"Мої думки – із родиною та близькими загиблого моряка, а також із родинами трьох членів екіпажу, які досі вважаються зниклими безвісти", – наголосила очільниця Єврокомісії.

У п’ятницю вранці, 23 жовтня, біля берегів Румунії затонуло комерційне судно під прапором Коморських островів, яке, схоже, було вражене дроном. Рятувальникам вдалося витягнути з води дев’ятьох живих людей і одне тіло. Ще трьох зниклих безвісти шукають.

Президент Румунії Нікушор Дан назвав черговий інцидент з атакованим комерційним судному у Чорному морі в п’ятницю частиною ескалації з боку Росії.