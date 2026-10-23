Глава Еврокомиссии обеспокоена нападением на судно с украинскими и азербайджанскими моряками

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность в связи с очередным нападением на коммерческое судно в Черном море, произошедшим у побережья Румынии в пятницу утром, и возложила ответственность за него на Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она написала в социальной сети Х.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что эти безрассудные атаки направлены против невинных людей и являются откровенным нарушением международного права.

"Глубоко обеспокоена очередной эскалацией со стороны России в Черном море. У берегов Румынии было поражено гражданское судно, на борту которого находились украинские и азербайджанские члены экипажа", – написала фон дер Ляйен.

Она поблагодарила спасателей, которые неустанно работают, чтобы найти пропавших без вести моряков.

"Мои мысли – с семьей и близкими погибшего моряка, а также с семьями трёх членов экипажа, которые до сих пор считаются пропавшими без вести", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

В пятницу утром, 23 октября, у берегов Румынии потонуло коммерческое судно под флагом Коморских островов, которое, по всей видимости, было поражено дроном. Спасателям удалось вытащить из воды девять живых человек и одно тело. Еще троих пропавших без вести ищут.

Президент Румынии Никушор Дан назвал очередной инцидент с атакованным торговым судном в Чёрном море в пятницу частью эскалации со стороны России.