Блок Мерца скорочує відставання від "АдН" в опитуванні

Нове опитування показує, що консервативний блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца скорочує відставання від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Дані відповідного опитування наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Під час опитування, проведеного на замовлення громадського телеканалу ZDF та опублікованого в п’ятницю, виборцям було поставлено запитання, за яку партію вони проголосували б, якби федеральні вибори відбулися цієї неділі.

Згідно з опитуванням, консерватори, до складу яких входять Християнсько-демократичний союз (ХДС) Мерца та баварський християнсько-соціальний союз (ХСС), покращили б свої позиції на два процентні пункти, набравши 23%. Водночас "Альтернатива для Німеччини" втратила б два пункти й набрала б 26 % голосів.

Партнер консерваторів по коаліції, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), додала б один пункт і досягла б 14%. Згідно з опитуванням, "Зелені" наберуть 13%, а "Ліві" – 1 %.

Окреме опитування, опубліковане в четвер Інститутом дослідження громадської думки Алленсбах також показало зменшення розриву між "АдН" та ХДС/ХСС.

Опитування ZDF було проведено серед 1 225 випадково обраних виборців з правом голосу з 20 по 22 жовтня.

14 жовтня опитування від Insa вперше за 11 тижнів показало зростання рейтингу ХДС/ХСС.

Сам Мерц нещодавно заявив, що не зацікавлений у популярності, наголосивши, що його пріоритетом є проведення складних реформ, а не підвищення власних рейтингів.

Також повідомляли, що переважна більшість німців вважають, що канцлерство Фрідріха Мерца провалилося, а 58% підтримали б його відставку.

Згідно з іншим опитуванням, майже половина німців очікує, що до кінця року канцлер Мерц залишить свою посаду.