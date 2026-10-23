Блок Мерца сокращает отставание от "АдГ" в опросе

Новый опрос показывает, что консервативный блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца сокращает отставание от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Данные опроса приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

В ходе опроса, проведенного по заказу общественного телеканала ZDF и опубликованного в пятницу, избирателям был задан вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы федеральные выборы состоялись в это воскресенье.

Согласно опросу, консерваторы, в состав которых входят Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца и Баварский христианско-социальный союз (ХСС), улучшили бы свои позиции на два процентных пункта, набрав 23%. В то же время "Альтернатива для Германии" потеряла бы два пункта и набрала бы 26% голосов.

Партнер консерваторов по коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), прибавила бы один пункт и достигла бы 14%. Согласно опросу, "Зеленые" наберут 13%, а "Левые" – 1%.

Отдельный опрос, опубликованный в четверг Институтом исследования общественного мнения Алленсбах, также показал сокращение разрыва между "АдГ" и ХДС/ХСС.

Опрос ZDF был проведен среди 1 225 случайно выбранных избирателей с правом голоса с 20 по 22 октября.

14 октября опрос от Insa впервые за 11 недель показал рост рейтинга ХДС/ХСС.

Сам Мерц недавно заявил, что не заинтересован в популярности, подчеркнув, что его приоритетом является проведение сложных реформ, а не повышение собственных рейтингов.

Также сообщалось, что подавляющее большинство немцев считают, что канцлерство Фридриха Мерца провалилось, а 58% поддержали бы его отставку.

Согласно другому опросу, почти половина немцев ожидает, что до конца года канцлер Мерц покинет свой пост.