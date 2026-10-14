Рейтинг блоку Мерца зріс вперше за 11 тижнів, відставання від ультраправих скоротилося

У Німеччині керівний блок ХДС/ХСС набрав на один відсотковий пункт більше: його рейтинг зріс до 18,5% порівняно з 17,5%, зафіксованими в опитуванні минулого тижня.

Про це йдеться в останньому опитуванні Insa, проведеному для газети Bild, передає "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Якщо порівнювати лише поточне опитування, – існує ще одне опитування Insa для Bild am Sonntag, – це перше зростання для ХДС/ХСС за одинадцять тижнів. Востаннє рейтинг ХДС/ХСС зріс 28 липня, досягнувши 21% (попередній показник – 20,5%). Поточні 18,5% відповідають їхньому попередньому мінімуму, зафіксованому в жовтні 2021 року.

Партія "Альтернатива для Німеччини" втратила половину відсоткового пункту і залишається найсильнішою партією з результатом 30%. Таким чином, її відрив від ХДС/ХСС скоротився з 13 до 11,5 відсоткових пунктів.

Соціал-демократи втратили один відсотковий пункт, опустившись до 13,5%. Це опустило їх зі спільного третього місця на четверте. "Зелені" також втратили позиції (-0,5), але з результатом 14% вони залишаються на третьому місці.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно заявив, що не зацікавлений у популярності, наголосивши, що його пріоритетом є проведення складних реформ, а не підвищення власних рейтингів.

Як повідомлялося, переважна більшість німців вважають, що канцлерство Фрідріха Мерца провалилося, а 58% підтримали б його відставку.

Згідно з іншим опитуванням, майже половина німців очікує, що до кінця року канцлер Мерц залишить свою посаду.