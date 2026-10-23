В Молдове сообщили о нарушении воздушного пространства беспилотником

На фоне российских атак по Украине беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы; летательный аппарат дважды исчезал с радаров молдавских военных.

Об этом сообщило Минобороны Молдовы, передает "Европейская правда".

Центр воздушных операций Национальной армии Молдовы зафиксировал нарушение воздушного пространства беспилотником в 13:59. Отмечается, что дрон пролетел от поселка Верхняя Слободка, расположенного в Винницкой области Украины, до села Фрунзовка в непризнанном Приднестровье.

В 14:10 беспилотный летательный аппарат исчез из систем мониторинга воздушного пространства вблизи населенного пункта Пепень Сынжерейского района Молдовы.

Впоследствии в Минобороны сообщили, что дрон ненадолго снова появился на экранах систем мониторинга. В 14:12 он исчез вблизи села Мешень Резинского района.

Воздушное пространство национальной зоны "Центр" было закрыто в 14:10 и вновь открыто в 14:17.

Как отмечается, Центр воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства Молдовы в сотрудничестве с компетентными органами и партнерами. В оборонном ведомстве страны призвали граждан в случае обнаружения неизвестных объектов или обломков не прикасаться к ним и звонить по номеру 112.

Сообщалось, что полиция Молдовы обнаружила обломки дрона, который упал и взорвался 16 октября на поле между селами Кодрени-Ной и Скаяны в Дондюшанском районе страны.

В ночь на 16 октября четыре беспилотника со стороны Украины на несколько минут залетели в Молдову.

МИД Молдовы осудил неоднократные нарушения национального воздушного пространства.