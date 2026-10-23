Кошта: ЄС зможе профінансувати дві третини фінансових потреб України наступного року

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС виділить дві третини з додаткової суми на 70 мільярдів євро, які Україна запросила на 2027 рік.

Про це Кошта сказав в інтерв’ю виданню Rapporteur, передає "Європейська правда".

Цього місяця президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС з проханням виділити ще 70 млрд євро Україні у 2027 році на додачу до вже затвердженої позики на 90 млрд євро, кошти з якої надходитимуть цього та наступного року.

"Зазвичай ми покриваємо дві третини фінансових потреб України", – сказав Кошта.

Дві третини від 70 млрд євро становлять 46,7 млрд євро. Решту коштів, як очікується, мають надати союзники України, що не входять до ЄС. Євросоюз звернувся до міжнародних партнерів, таких як Велика Британія, Канада та Норвегія, із проханням активізувати зусилля та надати додаткове фінансування для задоволення нового запиту Києва.

За словами президента Євроради, рішення щодо майбутнього фінансування для України країни ЄС схвалять у листопаді.

"На останньому засіданні Європейської ради ми домовилися забезпечити додаткові потреби України і доручили Європейській комісії представити конкретні рішення з цього приводу. Комісія працює над цим, і я припускаю, що в листопаді ми зможемо ухвалити рішення з цього питання", – заявив Кошта.

Як зазначив Кошта, якщо лідери країн ЄС не зможуть дійти згоди на зустрічі 26 та 27 листопада, вони намагатимуться зробити це на засіданні 17 та 18 грудня.

На саміті минулого тижня лідери країн ЄС натякнули, що пріоритетним варіантом буде новий кредит, профінансований за рахунок спільних запозичень.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер знову виключив можливість використання заморожених російських активів для фінансування потреб України – схему, яку він зірвав минулого грудня.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який зазвичай займає жорстку позицію щодо нових боргів, не виключив можливості нових запозичень.

Чотири країни – Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія – заявили, що не братимуть участі в наданні нового кредиту Україні, але й не намагатимуться завадити іншим країнам ЄС це зробити.

Нагадаємо, Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році дійсно не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.

Європейська рада доручила Європейській комісії підготувати пропозиції щодо закриття недостачі бюджету України на 2027 рік у розмірі 70 млрд євро.