Кошта: ЕС сможет профинансировать две трети финансовых потребностей Украины в следующем году

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС выделит две трети из дополнительной суммы в 70 млрд евро, которую Украина запросила на 2027 год.

Об этом Кошта сказал в интервью изданию Rapporteur, передает "Европейская правда".

В этом месяце президент Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС с просьбой выделить Украине ещё 70 млрд евро в 2027 году в дополнение к уже утверждённому кредиту на 90 млрд евро, средства по которому будут поступать в этом и следующем году.

"Обычно мы покрываем две трети финансовых потребностей Украины", – сказал Кошта.

Две трети от 70 млрд евро составляют 46,7 млрд евро. Остальные средства, как ожидается, должны предоставить союзники Украины, не входящие в ЕС. Евросоюз обратился к международным партнерам, таким как Великобритания, Канада и Норвегия, с просьбой активизировать усилия и предоставить дополнительное финансирование для удовлетворения нового запроса Киева.

По словам президента Евросовета, решение о будущем финансировании Украины страны ЕС примут в ноябре.

"На последнем заседании Европейского совета мы договорились обеспечить дополнительные потребности Украины и поручили Европейской комиссии представить конкретные решения по этому поводу. Комиссия работает над этим, и я полагаю, что в ноябре мы сможем принять решение по этому вопросу", – заявил Кошта.

Как отметил Кошта, если лидеры стран ЕС не смогут прийти к соглашению на встрече 26 и 27 ноября, они постараются сделать это на заседании 17 и 18 декабря.

На саммите на прошлой неделе лидеры стран ЕС намекнули, что приоритетным вариантом станет новый кредит, профинансированный за счет совместных заимствований.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер вновь исключил возможность использования замороженных российских активов для финансирования нужд Украины – схему, которую он сорвал в декабре прошлого года.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который обычно занимает жесткую позицию в отношении новых долгов, не исключил возможности новых заимствований.

Четыре страны – Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария – заявили, что не будут участвовать в предоставлении нового кредита Украине, но и не будут пытаться помешать другим странам ЕС сделать это.

Напомним, Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году действительно не хватает 70 млрд евро, которые должны быть покрыты международными партнерами.

Европейский совет поручил Европейской комиссии подготовить предложения по покрытию дефицита бюджета Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро.