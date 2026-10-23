Трамп про Starlink для України: якщо є проблема, я її вирішу

Президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить з власником SpaceX Ілоном Маском, якщо в України є проблеми зі зв’язком Starlink.

Про це він сказав журналістам біля Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти запитали американського президента щодо обмежень у роботі сервісів Stralink для українських військових, які, за повідомленнями ЗМІ, не припинилися навіть після заяв Трампа про відновлення роботи.

"Якщо є проблема, я її вирішу", – відповів глава Білого дому.

Трамп також сказав, що не говорив з Ілоном Маском щодо доступу України до сервісів Starlink. Він уточнив, що якщо дійсно є проблеми, то він проведе розмову з власником SpaceX.

"Я не розмовляв з Ілоном Маском. Можливо, доведеться, але поки що не розмовляв. Якщо це не виправлено, я з ним поговорю. Я чув, що це вже виправлено", – заявив американський президент.

Він також уникнув чіткої відповіді на запитання про те, хто наказав обмежити використання Starlink українськими військовими.

"Я не маю ні найменшого уявлення. І навіть якби знав, я б вам не сказав. Навіщо мені вам це казати?", – відповів він журналістці CNN.

За даними Politico, станом на ранок п’ятниці українські військові все ще зіштовхувалися з обмеженнями швидкості систем Starlink попри те, що президент США Дональд Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.

Видання The Wall Street Journal повідомило у четвер, що президент США Дональд Трамп зателефонував Маску й попросив його зняти обмеження.

Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.

У вівторок видання WSJ повідомило, що саме Маск віддав наказ про уповільнення роботи Starlink в Україні.